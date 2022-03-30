Karacabey Belediyesi emekçinin her zaman yanında - Son Dakika
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Karacabey Belediyesi emekçinin her zaman yanında

29.04.2022 10:02

Karacabey Belediyesi ve belediye şirketi BELKAR AŞ ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden ek protokol görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı ve önceki gün imzalar atıldı.

Karacabey Belediyesi ve belediye şirketi BELKAR AŞ ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden ek protokol görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı ve önceki gün imzalar atıldı. Sendikanın Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz'un da katıldığı imza töreni sonrası Belediye Başkanı Ali Özkan, "Emekçinin, çalışanımızın her zaman yanındayız" dedi.

Ek protokol, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz arasında imzalandı. İmza töreninde; Yazı İşleri Müdürü Nurullah İlhan ve İnsan Kaynakları Müdürü Vildan Yaman da yer aldı.

Hayırlı olsun

Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Karacabey halkına bizler, tüm çalışanlarımız ile birlikte hizmet ediyoruz. Çalışanlarımızın sıkıntılarına duyarsız kalmamız elbette söz konusu değildir. Emekçinin, çalışanımızın her zaman yanındayız. İmzalanan bu ek protokoller tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Törende konuşan Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz da anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, "Bizlere bu sevinci yaşatan Karacabey Belediye Başkanı'mız Ali Özkan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler
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