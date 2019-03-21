Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyesi'nden Emirsultan Mahallesi'ne yeni muhtarlık binası

Karacabey Belediyesi'nden Emirsultan Mahallesi'ne yeni muhtarlık binası

1 saat önce

'Modern belediyecilik' çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Karacabey Belediyesi, ilçe genelindeki yatırımlarını sürdürüyor.

Karacabey Belediyesi'nden Emirsultan Mahallesi'ne yeni muhtarlık binası, System.String[]

Karacabey Belediyesi, 'modern kent' olma yolunda ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü yatırım faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunma adına yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Karacabey Belediyesi, Emirsultan Mahallesi'ne yeni muhtarlık binasını açtı.

Yeni muhtarlık binasını ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Emirsultan Mahalle Muhtarı Murat Önal ile bir araya geldi. Yeni binanın hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Özkan, "Merkez-kırsal ayırt etmeden her bir mahallemize hizmet vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltecek her türlü çalışmayı destekliyoruz. Yatırımlarımızla ilçemiz her yönüyle gelişmeye devam ediyor" dedi.

Yeni muhtarlık binasında yapılacak çalışmalarda başarılar dileyen Özkan, burada oldukça başarılı çalışmaların hayata geçirileceğini kaydetti.

Her türlü desteği vermeye hazırız

Muhtarların oldukça önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Özkan, "Muhtarlarımız vatandaşların kurumlarla ilişkilerinde aracı olarak önemli bir görevi yerine getirmektedir. Toplumsal birliktelik adına muhtarlarımız özveri ile çalışmalarına devam ediyor. Biz de Karacabey Belediyesi olarak, kendileri için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana ilçenin mevcut potansiyelini harekete geçirecek çalışmalara imza attıklarını dile getiren Özkan, mahallelerdeki eksikleri ve ihtiyaçları tamamlayarak, her türlü hizmeti gerçekleştirme gayretinde olduklarını sözlerine ekledi.

Yoğun ilgi gördü

Öte yandan, yoğun ilgi gören muhtarlık binasının açılışına Geçmiş Dönem Başbakan Yardımcısı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, MHP İl Başkan Yardımcısı Tarkan Gani, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, MHP İlçe Başkanı Hilmi Kaya, Emirsultan Mahalle Muhtarı Murat Önal, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:43 Kaynak: Bültenler

Ali Özkan, Karacabey Belediyesi, Karacabey, Güncel
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