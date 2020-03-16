Karacabey Belediyesi'nden korona virüsü ile örnek mücadele - Son Dakika
Son Dakika Yerel Karacabey Belediyesi'nden korona virüsü ile örnek mücadele - Son Dakika

Karacabey Belediyesi'nden korona virüsü ile örnek mücadele

6 saat önce

Karacabey Belediyesi'nden korona virüsü ile örnek mücadele Karacabey'de 3 günde topluma açık yerler dezenfekte edildi Karacabey Belediyesi'nin dünyayı tehdit eden korona virüsü ile ilgili hızlı aksiyon alarak, örnek bir mücadele sergiledi.

Karacabey Belediyesi'nden korona virüsü ile örnek mücadele

Karacabey'de 3 günde topluma açık yerler dezenfekte edildi

BURSA - Karacabey Belediyesi'nin dünyayı tehdit eden korona virüsü ile ilgili hızlı aksiyon alarak, örnek bir mücadele sergiledi. 3 günde rekor sayıda işlem yapan ekipler, ilçenin topluma açık alanlarında dezenfekte çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Karacabey Belediyesi'nin aldığı birtakım tedbirlerle, tüm şehri adeta karış karış gezen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu hafta içerisinde kırsal ve merkezi aynı anda tamamlayarak 103 cami, 100 şadırvan, 122 tuvalet, 123 çocuk parkı ve oyuncak grupları, 35 okul, 80 muhtarlık, 107 minibüs durağı, 17 düğün salonu, 14 kamu kurumu, 2 pazar yeri, 275 kafeterya, 22 sağlık ocağı ve 1 otogarda, dezenfekte işlemini başarıyla yürüttü.

Ayrıca ekipler, ilçenin tamamında hizmet veren 330 servis aracı, 55 ticari taksi ile 28 şehir içi minibüs aracını ve 150 resmi aracı da dezenfekte ettiklerini duyurdu.

Toplum menfaati için elimizden geleni yapıyoruz

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Hem kişisel hem de belediyemizce aldığımız tedbirlerle,toplum menfaati için elimizden geleni yapıyoruz. Hastalıktan korunma yöntemleriyle ev tedbirleri noktasında, bilgilendirme çalışmalarımızı hem sosyal mecralarda hemde açık hava reklam panolarımızda aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın bir süre toplu alanlardan uzak durması, tokalaşmaması ve ellerini sık yıkaması çok önemli. Umuyorum ülke olarak bunu, diğer dünya ülkelerine kıyasla daha hafif bir şekilde atlatacağız" dedi.

Çalışmalar takdir topladı

Öte yandan, çalışmalarına hafta sonunda da gece-gündüz devam eden ekiplerin bu özverili çalışması, vatandaşlardan da büyük takdir topladı.

Belediyeye ait resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarda, kişi ve kurumlar belediye ekiplerine teşekkür ederek, tedbirlerin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Karacabey Belediyesi'nden korona virüsü ile örnek mücadele

Karacabey Belediyesi, Karacabey, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:57 Kaynak: İHA
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