Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyesi'nden Okullara Spor Ekipmanı Desteği

Karacabey Belediyesi'nden Okullara Spor Ekipmanı Desteği

1 saat önce

Karacabey Belediyesi'nin, ilçedeki eğitim-öğretim kurumlarına yönelik koşulsuz desteği sürüyor.

Karacabey Belediyesi'nden Okullara Spor Ekipmanı Desteği, System.String[]

Belediye tarafından, ilçe genelinde tüm okullara; hentbol, futsal, masatenisi, voleybol, badminton, antrenman slalom çubuğu gibi tüm spor dallarını kapsayacak şekilde, 713 parçadan oluşan ekipman desteği sağlandı.

Okullara verilmek üzere hazırlanan spor ekipmanları, Karacabey Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törenle teslim edildi.

Gençlerimizin sporu alışkanlık haline getirmesini hedefliyoruz

Gerçekleşen törende, aynı zamanda ilçede spor dallarında başarı gösteren öğrencilere de ödülleri takdim edilirken, törende konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Gençlerimizin spor gibi sağlıklı bir faaliyeti alışkanlık haline getirmesini önemsiyoruz. Okullarımızın kütüphanelerine, sınıflarına ve genel gereksinimlerine kadar, pek çok alandaki desteğimize bu kez spor ekipmanlarını ekledik. Ve ilçemizdeki tüm okullarımızda okuyan öğrencilerimizin, daha iyi spor etkinlikleri gerçekleştirmesi için ekipman desteği sağladık. Okullarımıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun'' dedi.

Öte yandan, gerçekleşen ödül töreninde Özkan öğrencilerle sohbet etmeyi de ihmal etmeyerek, öğrencilerin öneri ve taleplerini dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:07 Kaynak: Bültenler

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