Karacabey Belediyesi'nden süpürgecilere destek - Son Dakika

Karacabey Belediyesi, ilçedeki süpürge imalatçılarına desteğini sürdürüyor.

Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan süpürgeler, Roman Mahallesi'nde yaşayan ve el sanatlarını geçmişten günümüze taşıyan süpürge üreticilerinden temin ediliyor. Konuyla alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey Belediyesi olarak biz her anlamda yerel dinamiklerle hareket ederek, şehrimizin kalkınmasını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan süpürgeleri, el sanatlarımızı dünden bugüne taşıyan süpürgeci zanaatkarlarımızı desteklemek için Roman Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızdan temin ettik. Bir taraftan belediyemiz kendi ihtiyacı olan ürünleri buluyor, diğer taraftan da bu ürünlerin yerelden temin edilmesine imkan sağlıyor. Ayrıca da Roman vatandaşlarımızın hayatlarını meşru zeminlerde idame ettirmesi için onlara katkı sağlıyor. Bu el sanatlarımızı bugüne taşıyan ve gelecek nesillere de aktaracak olan vatandaşlarımıza ben Karacabeyliler adına teşekkür ediyorum" dedi.

Süpürge üreticisi Deniz Altın da, "El emeği olarak yaptığımız bu ürünlerin belediye tarafından değerlendirilmesi ve teşvik edilmesinden dolayı çok memnunuz. Bu vesileyle Başkanımız Ali Özkan ve belediyede çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi. - BURSA