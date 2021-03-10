Karacabey Belediyesi'nden ulaşımı rahatlatan hamle - Son Dakika

Karacabey Belediyesi tarafından Karayolları iş birliği ile Spor Adası projesini Atatürk Kültür Parkı ile entegre hale getirecek alt geçit hizmete alındı.

Karacabey Belediyesi, ilçenin her geçen gün büyümesi sonucu ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarına bir bir çözüm üretiyor. Çanakkale yolu üzerinde 40 dönümlük bir arazi üzerinde hayata geçirilen Spor Adası projesini, anayolun diğer tarafında kalan 190 dönümlük Atatürk Kültür Parkı ile entegre hale getirecek alt geçit, Karacabey Belediyesi ve Karayolları iş birliği ile düzenlenerek hem yaya hem araç hem de bisikletli ulaşıma uygun hale getirildi.

Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey Belediyesi olarak, şehrimizin neresinde bir sıkıntı, ihtiyaç varsa onu gidermeye çalışıyoruz. Bugün ziyaret ettiğimiz ve hizmete sunduğumuz çalışma da bunlardan bir tanesi. Üst tarafta yer alan Karacabey- Çanakkale karayolu, işlek bir anayolumuz. Diğer yanda, Karacabeylilerin büyük teveccüh gösterdikleri 190 dönümlük Atatürk Kültür Parkımız var. Bulunduğumuz alan hem yayaların hem de araçların yoğun kullandığı bir alt geçit. Daha önce bunun yarısı kadar bir ölçekteydi ve araçlar geçerken, yayalara ciddi manada sıkıntı verebiliyorlardı. Can güvenliği açısından da olumsuz bir şekildeydi. Karacabey Belediyesi ve Karayolları iş birliği ile burası çok geniş, ferah bir hale getirildi. Hem araç trafiğini rahatlatan hem de vatandaşlarımızın rahatça gidip gelmelerine imkan sağlayan bir proje haline geldi. Bir tarafta Atatürk Kültür Parkımız; bunun sonunda da Spor Adası olarak düzenlediğimiz bir alan var. İşte Spor Adasından başlayarak, vatandaşlarımız yürüyüş, koşu, bisiklet sürme gibi çeşitli spor faaliyetleri ile pikniklerini, burada Atatürk Kültür Parkı ile entegre bir vaziyette gerçekleştirmiş olacak. Karacabey Belediyesi'nin bu çalışmaları devam edecek. İnşallah otopark sorununa da şimdiye kadar olduğu gibi neşter vurduğumuzda Karacabey, yaya ve bisikletli olarak vatandaşlarımızın rahatça seyahat edebildikleri ve spor alanlarından, yeşil alanlardan doyasıya yararlanabildikleri örnek bir kent olacak. Ben bu projede emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Karacabey'imize hayırlı olsun" dedi. - BURSA