Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyesi'ne Teşekkür Ziyareti

Karacabey Belediyesi'ne Teşekkür Ziyareti

1 saat önce

Ziyarette konuşan Başkan Özkan, çağdaş belediyecilik adına bugüne kadar çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Karacabey Belediyesi'ne Teşekkür Ziyareti, System.String[]

İlçenin sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif açından tüm yönleriyle gelişimine önem veren Karacabey Belediyesi tarafından Sırabademler Mahallesi'nde inşa edilen parka Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı verilmişti. Önceki gün Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret eden BBP İlçe Başkanı İzzet Toprak, Başkan Yardımcısı Sebahattin Yıldız ve Alperen Ocakları İlçe Başkanı Ersin Gökkaya, bu hizmetinden ötürü kendisine teşekkür ederek, plaket takdim ettiler.

Karacabey Belediyesi ilçenin dört bir yanında oluşturduğu sosyal alanlara hız kesmeden yenilerini eklerken, bir yandan da tarihe mal olmuş kişilerin adlarını bu alanlara vererek ölümsüzleştirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Türk tarihi adına yaptığı çalışmalarla ses getiren Araştırmacı Yazar Servet Somuncuoğlu, Eski Başbakanlardan Adnan Menderes gibi isimlerin ardından, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı da Sırabademler Mahallesi'nde yapılan parka verilmiş ve geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleşmişti.

BAŞKAN ÖZKAN'A PLAKET

Önceki gün Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret eden BBP İlçe Başkanı Toprak, ziyarette Özkan'a teşekkür ederek yaptığı bu anlamla çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ziyaretin sonunda Başkan Özkan'a plaket takdiminde bulunan BBP İlçe Başkanı ile Alperen Ocakları İlçe Başkanı, Özkan'a çalışmalarında başarılar diledi.

BU TÜR ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özkan da, çağdaş belediyecilik adına bugüne kadar çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Özkan, yeni projeler geliştirmeyi sürdüreceklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda park yapımına devam edeceğiz. Türk milleti tarafından takdir edilen rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını bu parka vermekten büyük onur duyuyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:45 Kaynak: Bültenler

Muhsin Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi, Karacabey, Karacabey Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü

CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı ABD'de 800 Bin Federal Hükümet Çalışanı, 25 Gündür Maaş Alamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:12:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyesi'ne Teşekkür Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]