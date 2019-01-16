Karacabey Belediyesi'ne Teşekkür Ziyareti

İlçenin sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif açından tüm yönleriyle gelişimine önem veren Karacabey Belediyesi tarafından Sırabademler Mahallesi'nde inşa edilen parka Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı verilmişti. Önceki gün Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret eden BBP İlçe Başkanı İzzet Toprak, Başkan Yardımcısı Sebahattin Yıldız ve Alperen Ocakları İlçe Başkanı Ersin Gökkaya, bu hizmetinden ötürü kendisine teşekkür ederek, plaket takdim ettiler.

Karacabey Belediyesi ilçenin dört bir yanında oluşturduğu sosyal alanlara hız kesmeden yenilerini eklerken, bir yandan da tarihe mal olmuş kişilerin adlarını bu alanlara vererek ölümsüzleştirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Türk tarihi adına yaptığı çalışmalarla ses getiren Araştırmacı Yazar Servet Somuncuoğlu, Eski Başbakanlardan Adnan Menderes gibi isimlerin ardından, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı da Sırabademler Mahallesi'nde yapılan parka verilmiş ve geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleşmişti.

BAŞKAN ÖZKAN'A PLAKET

Önceki gün Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret eden BBP İlçe Başkanı Toprak, ziyarette Özkan'a teşekkür ederek yaptığı bu anlamla çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ziyaretin sonunda Başkan Özkan'a plaket takdiminde bulunan BBP İlçe Başkanı ile Alperen Ocakları İlçe Başkanı, Özkan'a çalışmalarında başarılar diledi.

BU TÜR ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özkan da, çağdaş belediyecilik adına bugüne kadar çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Özkan, yeni projeler geliştirmeyi sürdüreceklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda park yapımına devam edeceğiz. Türk milleti tarafından takdir edilen rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını bu parka vermekten büyük onur duyuyoruz" dedi.