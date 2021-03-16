Karacabey Belediyesi'nin ücretsiz otopark hamleleri sürüyor - Son Dakika

Karacabey Belediyesi, şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için ilçe genelinde başlattığı ücretsiz otopark çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yeni vergi dairesi arkasındaki 60 araçlık otopark törenle açıldı.

Karacaahmet Mahallesi'nde yeni vergi dairesi arkasındaki 1.250 metrekarelik alan ücretsiz açık otoparka dönüştürüldü. Belediye Başkanı Ali Özkan açılışta yaptığı açıklamada, "Karacaahmet - Sırabademler mahallelerinin kesiştiği noktada atık parsel kamulaştırması sonrası yapılan ücretsiz açık otoparkımız hayırlı olsun. Burası ortalama 60 aracın otopark olarak faydalanmasını sağlayacak. Karacabey Belediyesi olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ve hükümetimizin de destekleri ile hummalı bir alt yapı faaliyeti içerisindeyiz. Biliyorsunuz, ilçemizde elektrik hatları yer altına alınıyor. İçme suyu hatları yenileniyor. Nisan ayında, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarımız da başlayacak. Tabiri caizse, Karacabey'in altını üstüne getiriyoruz. Bu çalışmalar, gelecek 60 yılı kurtaracak faaliyetler. Vatandaşlarımızdan toz, toprak ve deforme olan yollara karşı, bizleri bir süre mazur görmelerini talep ediyoruz. Zahmetsiz rahmet olmuyor. Bunları gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek yapıyoruz. Şimdiye kadar yapılmamış 100 yıllık hizmetleri, AK Parti belediyeciliği vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu ilçelerden bir tanesiyiz. Bitişik nizam olan yapılaşma da buna eklenince,ister istemez otopark sıkıntısı yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda 300 araçlık modern bir katlı otoparkı hizmete almıştık" dedi.

İkinci tarım parkı geliyor

"Çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımız için 10 bin metrekarelik tarım parkı gerçekleştirdik. Bu, çok büyük alaka uyandıran bir hizmet oldu" diyen Başkan Ali Özkan,"Tarımla uğraşan vatandaşlarımızdan gelen talepler var. Hem evlerinin önündeki bu tarım aletleri ve araçların şehir içinde yaşanabilecek kaosu önlemesi açısından hem de güvenli bir şekilde bu ekipmanların traktörlerini, römorklarını park etmesi açısından bize talepte bulundular. Hastanenin soğan pazarının arka tarafında, yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alanda ikinci tarım parkının çalışmalarına başladık. Oraya bir de çiftçilerimizin römorklarındaki ürünlerini tırlara, kamyonlara daha rahat yüklesinler diye rampa da yapıyoruz. Bunun yanında da çeşitli mahallelerde bulduğumuz uygun arsaları, bazı imar düzenlemeleri ile artık parselleri de bu işin içine katarak, ücretsiz açık otoparklara dönüştürüyoruz. İşte buradaki hizmet de bu çalışmalarımızın bir ürünü. 1.250 metrekarelik 60 araçlık açık ve ücretsiz otopark. Vergi Dairesi ve Tapu Müdürlüğünün olduğu gibi geçmişte Ziraat Odası'nın da şehrin merkezinden farklı bir bölgeye taşınması işlemini gerçekleştirerek, merkezdeki trafik yoğunluğunun bir nebze daha azalmasına katkı sağlamıştık" diye konuştu.

Yeni otoparklar için çalışmalar devam ediyor

Öte yandan Karacabey Belediyesi'nin ilçedeki otopark sıkıntısını en aza indirmek için Nasrettin, Hüdavendigar, Mecidiye, Drama ve Karacaahmet mahallelerinde belirlenen alanlarda, toplamda ortalama 5 bin metrekarelik alanı ücretsiz açık otopark olarak kullanıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. - BURSA