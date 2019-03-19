Karacabey Belediyesi Orman Kampı Tesisini Bünyesine Kattı

Karacabey Belediyesi uzun süren uğraşları sonucunda Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve bakımsızlıktan harabeye dönüşen orman kampı tesisini bünyesine geçirmeyi başardı. Zaman kaybetmeden yıkım ve tadilat çalışmalarına başlanan 22 bin 844 m2'lik alanda bungalov evler, butik otel ve aqua park gibi eğlence ve konaklama alanları inşa edilecek.

Yeniköy'ün en eski yapılarından biri olan ve 5 yıldır davalık olması nedeniyle bakımsız bir halde kaderine terk edilen tesisi, Karacabey Belediyesi uzun süren uğraşlar sonucunda kendi bünyesine katmayı başardı. Orman Genel Müdürlüğü ile gerçekleşen görüşmeler sonucunda Karacabey Belediyesi'ne kazandırılan tesisle ilgili çalışmalara başlayan belediye ekipleri, tadilat ve yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaz turizmine önemli katkı sağlayacak

Tesisle ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, alanın Longoz Ormanları'na ve kumsala olan konumu itibariyle doğa ve yaz turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Özkan, "Burası Yeniköy'ün yıllardır kanayan yarası haline gelen bir tesisti. Göreve geldiğimiz günden beri sürdürdüğümüz görüşmeler sonunda tesisi belediye bünyesine katmayı başardık ve çalışma arkadaşlarımızla zaman kaybetmeden tadilat işlemlerine başladık" dedi.

Tesisin Yeniköy'ün turizm özelliğine uygun olarak inşa edileceğini ifade eden Özkan, alanın konaklama ve eğlence yönünden tatil beldesinin eksiklerini giderecek bir kompleks haline getirileceğine dikkat çekti. Yeniköy'ün gelişimine önemli bir katkı sağlanacağını dile getiren Özkan, "22 bin 844 m2'lik alanda bungalov evler, butik otel ve aqua park gibi eğlence ve konaklama alanları inşa edilecek. Bu tesis ile Yeniköy'ün yaz sezonu olan turist akınını tüm bir yıla da yaymış olacağız" diye konuştu.