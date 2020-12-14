Karacabey Belediyesi pandemide de can dostlarımızı unutmuyor - Son Dakika

Karacabey Belediyesi pandemide de can dostlarımızı unutmuyor

14.12.2020 14:39
Karacabey Belediyesi pandemide de can dostlarımızı unutmuyor, System.String[]

Karacabey Belediyesi, ilçe merkezindeki evcil hayvanlarla birlikte yaban hayatında bulunan türler için yaptığı çalışmalara pandemi döneminde de devam ediyor.

Karacabey Belediyesi, ilçe merkezindeki evcil hayvanlarla birlikte yaban hayatında bulunan türler için yaptığı çalışmalara pandemi döneminde de devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında şehir içindeki parklar ve sokaklarda suluk ve yemliklerle can dostlarımız için yiyecek ve su konulurken, parklardaki ördek ve kazlar için de özel yemleme yapılıyor. Ayrıca belediye ekipleri, Ovakorusu Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte bu zamana dek 55 yaban hayvanının da hayatını kurtardı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, pandemi döneminde ilçe sınırları içerisindeki hayvanlar için de önemli ve örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Karacabey Belediyesi ekipleri tarafından, sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında şehir içindeki parklar ve sokaklarda suluk ve yemliklerle can dostlarımız için yiyecek ve su konulurken, kötü hava koşullarında parklardaki ördek ve kazlar için de özel yemleme yapılıyor. Ayrıca belediye ekipleri, Ovakorusu Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte bu zamana dek 55 yaban hayvanının da hayatını kurtardı.

Karacabey Belediye binası girişinde denk geldiği kedi ve köpekleri sevmeden geçmeyen Ali Özkan da sokak hayvanları için kapıya yem ve su koydurmayı ihmal etmiyor.

Şanslı ailesi 10 yıldan fazla süredir Başkan Özkan'ın misafiri

Bunun yanında Başkan Özkan'ın bulunduğu kat balkonunda, 10 yılı aşkın süredir yuvası bulunan Şanslı isimli kumru da belediye hizmet binasının en gözdesi...

Belediye Başkanı Ali Özkan'ın makam odasındaki balkonda yuvası bulunan kumru ailesi, her bahar yaz boyunca yavrularıyla birlikte balkonu kullanıyor. Başkan Özkan, yaz aylarında balkonun özellikle kuşların ürkmemesi için kullanılmadığını belirterek, her gün onlara yem ve su konulduğunu, bu durumdan diğer kuşların da istifade ettiğini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Karacabey Belediyesi ekipleri, sadece evcil hayvanlar için değil yaban hayatında olup yaralanan hayvanlar için de hizmet veriyor. Bazen komşu il ve ilçelerden dahi yaralanan yaban hayvanları için Karacabey Belediyesi'nin arandığını belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, "Türkiye genelinde leylek köyü unvanı bulundurduğumuzdan ötürü yaralanan leylek ve diğer kuşlarla ilgili sık sık telefon alıyoruz. Yakın şehirlerdeki arkadaşlarımız gerekli özeni gösteriyor ve Ovakorusu Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezine yaralanan hayvanları bizzat alıp ulaştırıyoruz. Bu yıl da ekip arkadaşlarımız, 55 yaban hayvanına müdahale etti" dedi.

Başkan Özkan, Karacabey Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme çalışmalarının devam ettiğini de belirtirken, yaralanan hayvanlar için 24 saat esasıyla müdahale edildiği, ayrıca cadde ve sokaklarda yaralanan hayvanları tespit edenlerin, 0224 676 8640 numaralı telefonlardan ekipleri arayabileceğini belirtti.

Vatandaşları da bu noktada duyarlı olmaya davet eden Özkan, "Sokaklarımızı bu canlılarla birlikte paylaşmak durumundayız. ve onların da ihtiyaçları olduğunu unutmamalıyız. Bu kapsamda herkesin duyarlı olması gerekmektedir. Bizler, sokak hayvanları ve yaban hayvanları için yıl boyu çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Leylek yuvaları temizliği örnek oluyor

Öte yandan, Karacabey Belediyesi tarafından her yıl yapılan leylek yuvalarındaki bahar temizliği de farklı belediyelere örnek olmaya başladı.

Leylekler tarafından yuva malzemesi sanılarak yuvaya taşınan atıklar, zaman zaman bu yuvadaki yavruların ölümüyle sonuçlanıyordu. Belediye ekipleri, 3 yıldır bu yuvalardaki yabancı cisimleri leyleklerin gelme dönemi öncesi temizleyerek, yavru kuşların zarar görmesine engel oldu.

Başkan Özkan da "Yaptığımız bu çalışma sonrası, yuvada bu şekilde yavruların ölmesini sona erdirdik" dedi. - BURSA

Karacabey Belediyesi pandemide de can dostlarımızı unutmuyor
Karacabey Belediyesi pandemide de can dostlarımızı unutmuyor
Karacabey Belediyesi pandemide de can dostlarımızı unutmuyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karacabey Belediyesi pandemide de can dostlarımızı unutmuyor - Son Dakika


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