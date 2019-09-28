Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyesi personelinden örnek davranış
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Karacabey Belediyesi personelinden örnek davranış

1 saat önce

Karacabey Belediyesi'nde görev yapan çalışanlar, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.

Karacabey Belediyesi personelinden örnek davranış, System.String[]

Karacabey Belediyesi'ne bağlı Destek Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu Kademe Yerleşkesinde çalışan personeller kendi imkanları ile aşure dağıttı. Kademe Yerleşkesinde gerçekleştirilen aşure ikramına, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da katıldı. Burada bir konuşma yapan Özkan, bu anlamlı etkinlik için çalışanlara ve daire müdürlerine teşekkür etti.

Türk geleneğinde yeri büyük

Muharrem ayı ve aşure günlerinin Türk geleneğindeki yerinin büyük olduğunu belirten Başkan Özkan, "Bu günler birlik ve bütünlüğü sağlayan ve ihtiyaç duyduğumuz özel günlerdir. Aşure berekettir, paylaşmaktır, hoşgörü sahibi olmaktır. Aşure bizlere farklılıklarımızla birlikte bir arada yaşamanın anlamını hatırlatmaktadır. Her şey paylaşınca güzeldir. Bu vesileyle Muharrem ayının tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Başkan Özkan, aşure ikramından sonra tüm personeli tek tek tebrik ederek, aşure ikramı için kendilerine teşekkür etti.

Karacabey Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Karacabey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:19 Kaynak: Bültenler
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