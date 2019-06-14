Karacabey Belediyesi Yüzme Havuzu yenilenen yüzüyle yaz tatiline hazır

Karacabey Belediyesi tarafından işletmesi yapılan Kapalı Yüzme Havuzu, kış şartlarında bekletilen tadilat çalışmalarının ardından bahar aylarının gelmesiyle tamamlandı ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda, açık sisteme dönüştürülerek yenilenen yüzüyle hizmete açıldı.

Şubat ayında teknik ömrünü tamamlamasından dolayı kapatılarak tadilata alınan tesisi modern hale getirerek yeniden devreye alan Karacabey Belediyesi, öğrenciler için ücretsiz yüzme kursu kayıtlarının da 17 Haziran Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Belediye tarafından işletmesi yapılan tesis, şubat ayında teknik ömrünü doldurması nedeniyle kapatılarak tadilata alınmıştı.

Bahar aylarının gelmesiyle, tesisteki çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayan Karacabey Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda havuzu açık sisteme dönüştürerek, yenilenen yüzüyle devreye aldı.

Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan ve daha önce kapalı balon sistemi ile hizmet veren tesis, vatandaşlardan gelen talep ve uzun ömürlü olması dolayısıyla açık sisteme geçirilirken, sürdürülen çalışmaların ardından ziyaretçilerini ağırlamaya hazır hale getirildi.

Başkan Özkan: "Gelen talepleri dikkate alarak yeniden düzenledik"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçmişte kullandığımız kapalı sistem havuz, teknik olarak hem uzun ömürlü değil hem de fazladan bir enerji israfına neden oluyordu. Ayrıca özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızdan da açık sistem yüzme havuzuna geçilmesi talebi sıkça bize ulaşıyordu. Biz de bunu fırsata çevirerek, yüzme havuzumuzu açık hale getirdik. Vatandaşlarımız burada hem güneşlenebilecek hem de havuza girebilecekler. Yine yüzme kurslarımızda okulların kapanması ile kayıtlarımız da başladı. Bu yaz tatilini hem vatandaşlarımız hem de çocuklarımız için daha eğlenceli hale getireceğiz'' dedi.

Yüzme kursları başlıyor

Karacabey Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzme havuzunda, yüzme öğrenmek isteyen öğrenciler için ücretsiz kurs kayıtlarına başlandığını duyurdu. Belediye bünyesindeki yüzme antrenörü tarafından verilecek kurslara, çocukların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Öte yandan, öğrenciler için ücretsiz yüzme kursu kayıtlarının 17 Haziran Pazartesi günü başlayacağı duyuruldu.