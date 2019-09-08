Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyesinden toplu sünnet şöleni
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Karacabey Belediyesinden toplu sünnet şöleni

1 saat önce

Karacabey Belediyesince düzenlenen toplu sünnet şöleni, Kültür Park'taki bir düğün salonunda yapıldı.

Karacabey Belediyesinden toplu sünnet şöleni, System.String[]

Karacabey Belediyesince düzenlenen toplu sünnet şöleni, Kültür Park'taki bir düğün salonunda yapıldı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, 90 çocuğun erkekliğe ilk adımı attığı bu şöleni ilçe halkı ile paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bu tür hizmetlerinin devam edeceğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Doğumundan ölüme kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. İyi günlerde vatandaşlarımızın yanında olarak mutluluklarının artmasına katkı sağlamaya çalışırken, kötü günlerinde ise acılarının azalması için moral olarak yanlarında olmaya çalışıyoruz. Sosyal belediyeciliğe, kültürel belediyeciliğe ve sportif belediyeciliğe önem veriyoruz. Karacabey Belediyesi bu alanlarda yapmış olduğu çalışmalarla diğer belediyelere örnek oluyor. Bu yavrularımızın, vatana millete hayırlı evlatlar olmalarını temenni ediyorum."

Efeler ekibi gösterisiyle başlayan etkinlikte, sünnet çocuklarına kol saati hediye edildi.

Ayrıca, davetlilere pilav, ayran ve tatlı ikramında bulunuldu.

Ali Özkan, Karacabey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:28 Kaynak: AA
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