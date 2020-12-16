Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: ÜlkerHakemler: Emre Kargın, Bahtiyar Birinci, Deniz Caner ÖzaralFenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Sosa (Dk. 46 Ozan Tufan), Mert Hakan Yandaş (Dk. 87 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas, Novak, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 30 Oytun Özdoğan), Thiam (Dk.

Son Dakika

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