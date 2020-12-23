Karacabey Belediyespor: 2-0

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Yunus Dursun, Ömer Faruk Gümüş, Gökhan Erdöl

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Karacabey Belediyespor karşılaştı. Maç Serik Belediyespor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Maçı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ile 3 gün önce istifa eden kulüp başkanı Ramazan Kaçar ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada ev sahibi ekip, 51'inci dakikada Murat Gürbüzerol'un golüyle 1-0 öne geçti. 81'inci dakikada Emre Bekir, attığı golle skoru belirledi: 2-0.

Karşılaşma öncesinde dün hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer için saygı duruşunda bulunuldu.