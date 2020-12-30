Karacabey Belediyespor: 2-0

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xx), Kerem Candaş (xx), Çağlar Demirkıran (xx)

TURGUTLUSPOR: Can (xxx) - Sinan (xx) (Dk. 46 Mete xx), Süleyman (xxx), Samed (xxx) (Dk. 81 Mert xx), Mithat (xxx), Marvin Sinan (xxx) (Dk. 83 Okan), Koray (xxxx) (Dk. 77 Beşir xx), Talha (xxx), Haşim (xx) (Dk. 77 Mutlu xx), Rıdvan (xxx), Burak (xxx)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (x) - Ömer Faruk (x) (Dk. 62 İlyas x), Hasan (xx), Sergen (xx), Taşkın (x), Onur (xx), Temel (x) (Dk. 62 Alper x), Rasimcan (x), Berk Ali (x) (Dk. 73 Sefa x), Sadık (xx), Ömer Çetinbaş (x)GOLLER: Dk. 41 ve Dk. 62 Koray ( Turgutluspor )SARI KARTLAR: Samed, Talha, Süleyman (Turgutluspor), Temel, Ömer Çetinbaş, Alper ( Karacabey Belediyespor)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 54 Ömer Çetinbaş, Dk. 85 Hasan (Karacabey Belediyespor), Dk. 89 Süleyman (Turgutluspor)

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Pazarspor ve Sakaryaspor maçlarını kazanıp zirve yarışına yeniden ortak olan Turgutluspor, üst üste 3'üncü galibiyetini evinde Karacabey Belediyespor'dan alarak 3 puan serisini sürdürdü: 2-0. Kırmızı-siyahlılar 41'de Koray'la perdeyi açtı. Koray 62'nci dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek galibiyeti perçinledi. Konuk takımda 54'te Ömer, 85'te Hasan kırmızı kart görürken, Turgutluspor'da da Süleyman 89'da oyundan ihraç edildi. Bu sonuçla Turgutluspor puanını 36 yaptı, Karacabey Belediyespor ise 25 puanda kaldı. 10'uncu dakikada Mithat'ın yerden pasında Haşim topa sert vurduvurdu, kaleci Hasan meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.14'üncü dakikada Burak rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan ceza alanına girer girmez sert vurdu, top kaleci Hasan'da kaldı. 41'inci dakikada Turgutluspor golü buldu. Marvin'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Koray'ın kafa vuruşunda top kaleci Hasan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0. 54'üncü dakikada Samed'e faul yaparak ikinci sarı kartını gören Ömer, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 62'nci dakikada Turgutluspor farkı ikiye çıkardı. Burak'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Koray aşırtma bir vuruşla meşin yuvarladığı kaleci Hasan'ın üzerinden ağlara gönderdi: 2-0. 85'inci dakikada Karacabey Belediyespor'da Hasan kırmızı kartla oyundan atıldı. 89'uncu dakikada Turgutluspor'da Süleyman, faul sonrası yaptığı itirazdan dolayı ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşma Turgutluspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.