Karacabey Belediyespor: 2-1 - Son Dakika

Karacabey Belediyespor: 2-1

14.11.2020 15:15
Karacabey Belediyespor: 2-1, System.String[]

STAT: Bodrum İlçeHAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Vedat Demir (xx), Göker Erel (xx)BODRUMSPOR: Gökdeniz (xxx) - Erkan (xx) (Dk. 83 Erman xx), Harun (xxx), Oğuzhan (xx), Sergen (xx) (Dk. 78 Hüseyin xx), Medeni (xx) (Dk. 46 Kaan Mert xx), Orhan (xxx), Ozan (xxx), Cengiz (x) (Dk.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Vedat Demir (xx), Göker Erel (xx)BODRUMSPOR: Gökdeniz (xxx) - Erkan (xx) (Dk. 83 Erman xx), Harun (xxx), Oğuzhan (xx), Sergen (xx) (Dk. 78 Hüseyin xx), Medeni (xx) (Dk. 46 Kaan Mert xx), Orhan (xxx), Ozan (xxx), Cengiz (x) (Dk. 15 Kayahan xx), Cenk (xx) (Dk. 46 Emirhan xx), Batuhan Berkay (xx)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx) - Hasan Güleryüz (x) (Dk. 74 Ömer Faruk x), Sefa (x) (Dk. 46 Berk x) (Dk. 90+5 Temel), Sergen (x), Gökhan Erdöl (x), Yusuf (xxx), İlyas (xx), Abdullah Dıjlan (xx) (Dk. 76 Alper x), Gökhan Cingirt (x) (Dk. 60 Ömer Çetinbaş x), Onur (x), Rasimcan (x)GOLLER: Dk. 5 Orhan, Dk. 45+4 (Pen) Ozan (Bodrumspor) - Dk. 78 Yusuf (Karacabey)SARI KARTLAR: Erkan, Orhan, Gökdeniz (Bodrumspor) - Abdullah, Onur (Karacabey)MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde deplasmanda Sakaryaspor'u 6-2 yenerek moral bulan Bodrumspor, evinde Play-Off hedefindeki Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Bodrumspor yeni teknik direktörü Tahsin Tam yönetiminde çıktığı ilk sınavdan 3 puanla ayrılmış oldu. Yeşil-beyazlı ekibin gollerini 5'inci dakikada Orhan, 45+4'üncü dakikada penaltıdan Ozan kaydetti. Karacabey'in golü 78'inci dakikada Yusuf'tan geldi. Bu sonuçla Bodrumspor 11 puana yükselirken, Karacabey 14 puanda kaldı.5'inci dakikada Bodrumspor'da sol kanattan Ozan'ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Orhan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.30'uncu dakikada ev sahibi ekipten Harun'un karşı karşıya vuruşunda kaleci Hasan topu kornere çeldi.45+4'üncü dakikada Harun rakip ceza sahasında kendini yerde bulunca Bodrumspor penaltı kazandı. Atışı kullanan Ozan farkı 2'ye çıkardı: 2-0. İlk yarı bu skorla bitti.70'inci dakikada Karacabey'in sağdan kazandığı kornerde iyi yükselen Yusuf kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.78'inci dakikada konuk ekipten Yusuf, orta sahadan kaptığı topla sağ kanattan ceza sahasına girip, kaleci Gökdeniz'den de sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlara yoladı: 2-1.

90+6'ncı dakikada Bodrumspor ceza sahasında topla buluşan Onur'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökdeniz'de kaldı. Ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.


- Bodrum

Mehmet Türkmen, Bora Füzesi, Karacabey, Bodrum, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor: 2-1 - Son Dakika Spor


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