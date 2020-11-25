Karacabey Belediyespor: 6-7 (PENALTILARLA) - Son Dakika

Karacabey Belediyespor: 6-7 (PENALTILARLA)

25.11.2020 18:03
Karacabey Belediyespor: 6-7 (PENALTILARLA), System.String[]

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Metin, Selahattin AltayHATAYSPOR: Akın (xx) - Burak (xx) (Dk. 91 Baha Berk x), Katranis (xx), Soner (xx) (Dk. 46 Isaac Sackey xx), Helder Barbosa (xx) (Dk.

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Metin, Selahattin AltayHATAYSPOR: Akın (xx) - Burak (xx) (Dk. 91 Baha Berk x), Katranis (xx), Soner (xx) (Dk. 46 Isaac Sackey xx), Helder Barbosa (xx) (Dk.69 Akintola xx), Boupendza (xx), Gökhan (xx), Mirkan (xx), Abdurrahman (xx), Yusuf (xx), Ruben Riberio (xx) (Dk 69 Traore x)KARACABEY BLD: Veysel (xx) - Ömer Faruk (xx), Gökhan (xx) (Dk.46 Sefa ?) (Dk. 60 Alper x), İlyas (xx), Abdullah (xx), Taşkın (xx), Onur (x) (Dk.46 Sergen x), Temel (xx), Rasimcan (x), Berk (x), Ömer (xx)GOLLER: Dk. 25 Soner, Dk. 80 Akintola (Hatayspor) - Dk.19 Temel, Dk. 63 Ömer (Karacabey Bld.)SARI KARTLAR: Isaac Sackey, Akintola (Hatayspor) - Berk, Ömer Faruk (Karacabey Bld)ZİRAAT Türkiye Kupası 4'üncü Tur Eleme karşılaşmasında Atakaş Hatayspor sahasında Karacabey Belediyespor'u konuk etti. Normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta seri penaltılar sonrası rakibine 7-6 üstünlük sağlayan Karacabey Belediyespor kupada bir üst tura yükseldi.

- Hatay
Karacabey Belediyespor: 6-7 (PENALTILARLA)
Karacabey Belediyespor: 6-7 (PENALTILARLA)
Karacabey Belediyespor: 6-7 (PENALTILARLA)
Karacabey Belediyespor: 6-7 (PENALTILARLA)
Karacabey Belediyespor: 6-7 (PENALTILARLA)
Karacabey Belediyespor: 6-7 (PENALTILARLA)
Karacabey Belediyespor: 6-7 (PENALTILARLA)

Mustafa Kemal Atatürk, Kutluhan Bilgiç, Karacabey, Antakya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor: 6-7 (PENALTILARLA) - Son Dakika Spor


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