Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor'a baklavalı moral
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Karacabey Belediyespor'a baklavalı moral

48 dakika önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Belediyesporlu futbolculara moral ziyaretinde bulunarak, baklava ikram etti.

Karacabey Belediyespor'a baklavalı moral, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Belediyesporlu futbolculara moral ziyaretinde bulunarak, baklava ikram etti.


Başkan Ali Özkan, şeref başkanlığını üstlendiği Karacabey Belediyespor'un tesislerini ziyaret ederek, futbolcularla bir araya geldi. TFF 3. Ligi'nde deplasmanda kazandıkları Osmaniyespor galibiyetinden ötürü futbolcuları tebrik eden Özkan, "Osmaniyespor maçıyla beraber bu sezon ilk galibiyetimizi aldık. Bu galibiyet için hepinizi kutluyorum. Önümüzdeki oynayacağınız maçlar için de size başarılar diliyorum. Bursa'mızı 3'üncü Lig'de temsil eden tek takım Karacabey Belediyespor takımı. Teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimizle beraber çok güçlü bir kadro oluşturuldu. Hedefimiz bir üst ligde mücadele eder duruma gelmek. İnşallah Karacabey Belediyespor için güzel bir yıl olacak. Genç ve dinamik bir kadromuz var. Bu sene hep birlikte başarıyı yakalayacağız. Alt yapıya ve tesisleşmeye önem veriyoruz. Ancak bunlar gerçekleşirse futbolda hedeflerin sürdürülebilir olduğu kanaatini taşıyoruz" dedi.


Ali Özkan, konuşmasının ardından futbolculara baklava ikram etti. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Özkan, Karacabey, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:32 Kaynak: İHA
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