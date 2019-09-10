Karacabey belediyespor'a baklavalı moral

Karacabey Belediye ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, Karacabey Belediyesporlu futbolculara moral ziyaretinde bulunarak, baklava ikram etti.

Başkan Özkan, onursal başkanlık görevini de üstlendiği Karacabey Belediyespor'un tesislerini ziyaret ederek, futbolcularla bir araya geldi. TFF 3. Ligi'nde deplasmanda kazandıkları Osmaniyespor galibiyeti nedeniyle futbolcuları tebrik eden Özkan, Osmaniyespor maçıyla beraber bu sezon ilk galibiyetimizi aldık. Bu galibiyet için hepinizi kutluyorum. Önümüzdeki oynayacağınız maçlar için de size başarılar diliyorum. Bursa'mızı 3'üncü Lig'de temsil eden tek takım Karacabey Belediyespor takımı. Teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimizle beraber çok güçlü bir kadro oluşturuldu. Hedefimiz bir üst ligde mücadele eder duruma gelmek. İnşallah Karacabey Belediyespor için güzel bir yıl olacak. Genç ve dinamik bir kadromuz var. Bu sene hep birlikte başarıyı yakalayacağız. Altyapıya ve tesisleşmeye önem veriyoruz. Ancak bunlar gerçekleşirse futbolda hedeflerin sürdürülebilir olduğu kanaatini taşıyoruz dedi.

Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, konuşmasının ardından futbolculara baklava ikram etti.

- Bursa