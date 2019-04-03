Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor - Anadolu Bağcılar: 1-0

Karacabey Belediyespor - Anadolu Bağcılar: 1-0

1 saat önce

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Gçkhan Özbulut (xx), Ahmetcan Akkoyun (xx), Giray Kara (xx)KARACABEY BELEDİYESPOR: Muzaffer (xxx)- İsmail (xxx), Hüseyin (xxx) (Dk.73 Emrah x), Muhammed Kerem (xxx), İlyas(xxx), Cemal (xxx), Adem (xxx), Batuhan (xx) (Dk.

Karacabey Belediyespor - Anadolu Bağcılar: 1-0, System.String[]


STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Gçkhan Özbulut (xx), Ahmetcan Akkoyun (xx), Giray Kara (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Muzaffer (xxx)- İsmail (xxx), Hüseyin (xxx) (Dk.73 Emrah x), Muhammed Kerem (xxx), İlyas(xxx), Cemal (xxx), Adem (xxx), Batuhan (xx) (Dk.88 Berkin x), Anıl (xxx), Cenk (xxx), Ercan (xx) (Dk.60 Mahmut x)

ANADOLU BAĞCILAR: Burak (x)- Murat Batuhan (x) (Dk.59 Nazif x), Recep (x), Ahmet (xx), Asım (x), Halil (xx) (Dk.36 Engin x), Murat Rüzgar (xx) (Dk.78 Oğuzhan x), Serhat (x), Özcan (x), Muhammed Furkan (x), İbrahim (x)

GOL: Dk.2 Adem (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Cemal, Cenk, Hüseyin (Karacabey Belediyespor) - Asım, Murat Batuhan, Halil (Anadolu Bağcılar)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Anadolu Bağcılar'ı 1-0 mağlup etti.

2'nci dakikada İlyas'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Adem topu bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

22'nci dakikada Murat Rüzgar'ın pasıyla ceza sahası içinde topa buluşan Murat Batuhan'ın vuruşunda kaleci Muzaffer parmak ucuyla topa müdahale ederek kornere çeldi.

45'inci dakikada Murat Rüzgar'ın ortasında Recep'in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

60'ıncı dakikada İsmail'in ortasında Hüseyin'in kafa vuruşu sonucu top az farkla auta çıktı.

75'inci dakikada Nazif'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Recep'in vuruşunda kaleci Muzaffer topu kornere çeldi.

77'nci dakikada Adem'in pasında Mahmut'un vuruşunda keleci Burak topu son anda kornere çeldi.

84'üncü dakikada Nazif'in vuruşunda top kaleci Muzaffer'de kaldı.

90'ıncı dakikada İlyas'ın serbest vuruşunda kaleci Muzaffer topu kornere çeldi.

90'ıncı dakikada Muhammed Kerem'in vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşma sonucunda Karacabey Belediyespor, Anadolu Bağcılar'ı 1-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:14 Kaynak: DHA

Giray Kara, Bağcılar, Karacabey, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göçmen Kuşlar Yüksekova'da Mola Verdi, Görenler Şaşkına Döndü! Burak Yılmaz ile Mirin İdmanda Birbirine Girdi İddiası! Diagne, Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü: Aptal İnsanlar Beşiktaş, Anlaşma Gereği Sezon Sonunda Adem Ljajic'i 6,5 Milyon Euroya Almak Zorunda
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:30:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor - Anadolu Bağcılar: 1-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]