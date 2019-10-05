Son Dakika Haberleri: Karacabey belediyespor başkanı uğur koçak istifa etti
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Karacabey belediyespor başkanı uğur koçak istifa etti

51 dakika önce

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'un Başkanı Uğur Koçak, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Karacabey belediyespor başkanı uğur koçak istifa etti, System.String[]

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'un Başkanı Uğur Koçak, görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Uğur Koçak yaptığı açıklamada, işlerinin yoğunluğunu göstererek bugüne kadar severek yaptığı kulüp başkanlığından istifa ettiğini söyledi.
Koçak, "Karacabey Belediyespor'da senelerdir başkanlık görevini severek yürüttüm. Bugüne geldiğimizde kendi işlerimi toparlamak adına yönetim kurulu başkanlığı görevimden ayrılma kararı aldım. Bu kararı almamda herhangi bir art niyet yok. Kimse bunun altında bir şey aramasın. Bugüne kadar olduğu gibi her zaman elimden geldiği kadar takımımıza yardımcı olmaya devam edeceğim. Kimseye bir kırgınlığım ya da dargınlığım yok. Bugüne kadar bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


- Bursa
Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Koçak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:37 Kaynak: DHA
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