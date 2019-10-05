Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak istifa etti!
Son Dakika Spor Haber

Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak istifa etti!

45 dakika önce

TFF 3. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'un Başkanı Uğur Koçak, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak istifa etti!, System.String[]

TFF 3. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'un Başkanı Uğur Koçak, görevinden istifa ettiğini bildirdi.


Uğur Koçak yaptığı açıklamada, işlerinin yoğunluğunu göstererek bugüne kadar severek yaptığı kulüp başkanlığından istifa ettiğini söyledi. Koçak, "Karacabey Belediyespor'da senelerdir başkanlık görevini severek yürüttüm. Bugüne geldiğimizde kendi işlerimi toparlamak adına yönetim kurulu başkanlığı görevimden ayrılma kararı aldım. Bu kararı almamda her hangi bir art niyet yok. Kimse bunun altında bir şey aramasın. Bugüne kadar olduğu gibi her zaman elimden geldiği kadar takımımıza yardımcı olmaya devam edeceğim. Kimseye bir kırgınlığım ya da dargınlığım yok. Bugüne kadar bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Koçak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF yöneticisi Selim Soydan'dan Fenerbahçe maçında penaltı tepkisi!
Feghouli'den Fatih Terim'e tepki Hikmet Karaman'dan istifa sinyali Rakibine yumruk atan Mariano sosyal medyayı salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 21:56:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak istifa etti!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]