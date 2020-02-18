Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker: Şampiyonluğumuzu perçinlemek istiyoruz

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta en yakın rakibi Nevşehir Belediyespor'un 13 puan önünde lider durumda bulunan Karacabey Belediyespor, grupta son sırada bulunan Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçından 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda puan kaybetmek istemiyor.

Yeşilyurt Belediyespor maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmadıklarını dile getirdi.

"Yeşilyurt Belediyespor maçını kazanarak şampiyonluğumuzu perçinlemek istiyoruz" diyen Başkan Ülker, "Sahamızda grubumuzda son sırada yer alan Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaşacağız. Biz şampiyonluk yolunda nasıl puan kaybetmek istemiyorsak, rakibimiz Yeşilyurt Belediyespor da ligde kalma adına puan almak için oynayacak. Bu tür maçlar her zaman zor oluyor. Biz hiçbir rakibimizin ligdeki sırasına bakmadan, rakiplerimizi küçümsemeden oynayacağımız maçlara hazırlanıyoruz. Ligde şuana kadar aldığımız 2 mağlubiyetin birini Yeşilyurt Belediyespor deplasmanında almıştık. Burada bir nevi Yeşilyurt Belediyespor'u yenerek rövanşı almak istiyoruz. Yeşilyurt Belediyespor maçına da iyi hazırlandık. Sakat olan futbolcumuz Abuzer haricinde cezalı veya sakat futbolcumuz yok. Kendi sahamızda Çarşamba günü oynayacağımız Yeşilyurt Belediyespor müsabakasına tüm taraftarlarımızı takımımıza destek vermeye davet ediyorum" dedi.

Karacabey Belediyespor, ligde oynadığı 23 karşılaşmada 15 galibiyet 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 51 puan ile lider durumda bulunurken, Yeşilyurt Belediyespor 23 maçta 5 galibiyet 6 beraberlik 12 mağlubiyet alarak aldığı 21 puan ile son sırada bulunuyor.

Karacabey Belediyespor ile Nevşehir Belediyespor arasında Bursa'da M. Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda oynanacak olan bu mücadele yarın saat 13.30'da başlayacak. Barkın Kara'nın düdük çalacağı maçta Kara'nın yardımcılıklarını Ali Kılıç ve Alp Osman Karaosmanoğlu yapacak.

- Karacabey