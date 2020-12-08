Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker: 3 puan için mücadelemizi vereceğiz

Misli.com 2. Lig'de son 3 haftada yenilgi yüzü görmeyen ve son 2 haftayı galibiyetle kapatarak çıkışa geçen Karacabey Belediyespor, 14. haftada Elazığspor'la zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Karacabey Beledieyspor, Elazığspor ile yarın saat 13.00'te Elazığ Doğukent Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi Tekirdağ Bölgesi'nden Mehmet Ali Özer yönetecek. Özer'in yardımcılıklarını İsmail Semih İleri ile Samet Özkul yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ömer Şivka olacak.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Pendikspor galibiyetiyle moral bulduklarını ifade etti. Ülker, "Zor geçecek olan bir deplasmana gidiyoruz. Sahamızda aldığımız Pendikspor galibiyetiyle moral bulduk. Elazığspor'da kendi sahasında kazanmak için mücadele edecek. Biz bu karşılaşmaya iyi hazırlandık. Sahadan 3 puan ile ayrılmak için mücadelemizi vereceğiz" dedi.

Karacabey Belediyespor, ligde 13 hafta sonunda topladığı 21 puanla 6. sırada bulunurken, Elazığspor ise topladığı 10 puanla 18. sırada yer alıyor.