Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker: Sahaya galibiyet için çıkacağız

Tarsus İdman Yurdu karşısında zorlu bir maç oynayacaklarını vurgulayan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Misli.com 2'nci Lig'de Karacabey Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu ile 10 Ekim Cumartesi günü saat 15: 30'da karşılaşacak. Karacabey'de oynanacak maçta Veli Karakaya düdük çalacak.Tarsus İdman Yurdu maçıyla ilgili açıklamada bulunan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "Tarsus İdman Yurdu ile zor bir maça çıkacağız. İki takım içinde zor geçen bir mücadele olacak. Tarsus İdman Yurdu iyi bir takım. Birbirini iyi tanıyan oyunculardan kurulu bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızda, her takımı yenecek bir potansiyel var. Futbolcularımızın morali çok yüksek. Tarsus maçına iyi hazırlandık. Oyuncularımız, Tarsus İdman Yurdu maçının öneminin farkındalar. Cezalı veya sakat futbolcumuz yok. Sahaya galibiyet için çıkacağız. Sahamızda oynayacağımız maçtan yüzümüz gülerek, başımız dik olarak ayrılmak için elimizden gelen her şeyimizi ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediyespor, ligde oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puanla averajla 3'ncü durumda bulunurken, Tarsus İdman Yurdu ise 1 galibiyet 2 beraberlik ile topladığı 5 puanla 5'nci sırada bulunuyor.

- Bursa