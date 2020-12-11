Karacabey Belediyespor, Bayburt'a bileniyor - Son Dakika

Karacabey Belediyespor, Bayburt'a bileniyor

11.12.2020 14:55
Karacabey Belediyespor, Bayburt'a bileniyor, System.String[]

Ligde 14'üncü haftayı 2-1'lik Elazığspor mağlubiyetiyle kapatan Karacabey Belediyespor, ligin 15'inci haftasında kendi evinde, düşme potasında bulunan Bayburt Özel İdarespor'u konuk edecek.

Ligde 14'üncü haftayı 2-1'lik Elazığspor mağlubiyetiyle kapatan Karacabey Belediyespor, ligin 15'inci haftasında kendi evinde, düşme potasında bulunan Bayburt Özel İdarespor'u konuk edecek.

Misli.com 2'nci Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, Bayburt Özel İdarespor ile 13 Aralık Pazar günü saat 13.00'te Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi Ardahan Bölgesi'nden Doğu Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Mustafa Zıvalı İleri ile Ertan Demirci yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Murat Kasap olacak.Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, puan kaybına tahammüllerinin olmadığını ve sahaya mutlak üç puan için çıkacaklarını söyledi. Ülker," Takım olarak Bayburt Özel İdarespor maçını bekliyoruz. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Çalışmalar çok iyi gidiyor. En iyi sonucu almak için elimizden gelen bütün mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.

Karacabey Belediyespor, ligde 14 hafta sonunda topladığı 21 puanla 8'inci sırada bulunurken, Bayburt Özel İdarespor ise topladığı 9 puanla 19'uncu sırada yer alıyor.


Karacabey Belediyespor, Bayburt'a bileniyor

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor, Bayburt'a bileniyor - Son Dakika Spor


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