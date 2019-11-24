Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor – Bayrampaşa: 0-0
Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor – Bayrampaşa: 0-0 - Son Dakika Spor

Karacabey Belediyespor – Bayrampaşa: 0-0

6 saat önce

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Gürcan Hasova (xx), Muhammet Sait Emre Alagöz (xx), Yusuf Susuz (xx)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (x) - Hasan Güleryüz (x), Oğuz (x), Sergen (x), İlyas (x), Muhammet (x), Abuzer (x), Said (xx) (Dk.75 Gökalp), Gökhan (x) (Dk.

Karacabey Belediyespor – Bayrampaşa: 0-0, System.String[]

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Gürcan Hasova (xx), Muhammet Sait Emre Alagöz (xx), Yusuf Susuz (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (x) - Hasan Güleryüz (x), Oğuz (x), Sergen (x), İlyas (x), Muhammet (x), Abuzer (x), Said (xx) (Dk.75 Gökalp), Gökhan (x) (Dk.82 Saruhan), Onur (xx), Rasimcan (xx)

BAYRAMPAŞA: Veysel (x) - Hüseyin (x), Mehmet (xx), Halil (xx) (Dk.77 Muhammed), Bünyamin (x), Hakkı (x) (Dk.65 Mertcan), Mert (x), Oğuz (x), Taner(x) (Dk.84 Mehmet), Selim (x), İsmail (x)

SARI KART: İlyas, Abuzer, Said (Karacabey Belediyespor), İsmail (Bayrampaşa)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Bayrampaşa ile 0-0 berabere kalmasına rağmen aldığı 1 puan ile liderliğe yükseldi.

12'nci dakikada Said'in ceza sahası içerisinden vuruşunda kaleci Veysel gole izin vermedi.

34'üncü dakikada Hakkı'nın vuruşunda kaleci Hasan topu kornere çeldi.

39'uncu dakikada Hasan'ın ortasında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Abuzer'in kafa vuruşu sonucu kaleci Veysel topa müdahale ederek topu ceza sahasına çeldi.

42'nci dakikada Said'in vuruşunda Veysel topa müdahale ederek kornere çeldi.

Karşılaşmada gol çıkmayınca Karacabey Belediyespor, Bayrampaşa ile 0-0 berabere kaldı.


- Karacabey
Bayrampaşa, Karacabey, Alagöz, Susuz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:31 Kaynak: DHA
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