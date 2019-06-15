Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor'da Hasan Şermet ile yollar ayrıldı
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Karacabey Belediyespor'da Hasan Şermet ile yollar ayrıldı

4 saat önce

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor'da teknik direktör Hasan Şermet ile yollar ayrıldı.

Karacabey Belediyespor'da Hasan Şermet ile yollar ayrıldı, System.String[]
TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor'da teknik direktör Hasan Şermet ile yollar ayrıldı.
Karacabey Belediyespor'da geçen sezon haziran ayında sözleşme imzalanan ve takımı 3'üncü Lig Play-Off yarı finaline taşıyan teknik direktör Hasan Şermet'ten ayrılık haberi geldi. Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, Hasan Şermet ile yolların ayrıldığını açıkladı. Koçak, "Geçtiğimiz sezon takımımızın başında olan Hasan hocayla yollarımızı ayırma kararı aldık. Hocamızla karşılıklı anlaştık. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Önümüzdeki günlerde hoca arayışına başlayacağız" dedi.
Karacabey Belediyespor'un başında bu sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 37 maça çıkan Hasan Şermet, bu süreçte 17 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 7 beraberlik ile sahadan ayrıldı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:56 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Spor
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