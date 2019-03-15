Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor'da Hedef Mutlak Galibiyet

Karacabey Belediyespor'da Hedef Mutlak Galibiyet

45 dakika önce

Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, ligin son sıralarında yer alan Bucaspor ile karşılaşacaklarını, fakat rakibini küçümsemediklerini ve bu maçı mutlak kazanmaları gerektiğini vurguladı.

Karacabey Belediyespor'da Hedef Mutlak Galibiyet, System.String[]
Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, ligin son sıralarında yer alan Bucaspor ile karşılaşacaklarını, fakat rakibini küçümsemediklerini ve bu maçı mutlak kazanmaları gerektiğini vurguladı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, kendi evinde oynayacağı Bucaspor müsabakasından galip ayrılmayı hedefliyor. 17 Mart Pazar günü saat 15.00'da oynanacak olan maçı ise Burak Kaplan yönetecek.

Bucaspor'un zor bir rakip olduğunu söyleyen Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, "Bucaspor maçına iyi hazırlandık. Oyuncularımızın çalışmasından memnunum. Cezalı veya sakat oyuncumuz yok. Bucaspor en son oynadığı deplasman maçında lider Bayburtspor'u evinde yendi. Bucaspor'un alt sıralarda olmasından dolayı rehavete kapılmıyoruz. Rakibimizi tam tersine çok ciddiye alıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Kazanacak gücümüz var. İnşallah kazanan takım biz olacağız. Taraftarlarımız bizim için çok önemli. Sadece bu maça değil her maça gelerek bizi desteklesinler" ifadelerini kullandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:09 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Karacabey, Spor
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