Karacabey Belediyespor'da şampiyonluk sevinci - Son Dakika

Karacabey Belediyespor'da şampiyonluk sevinci

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta açık ara lider durumda olan Karacabey Belediyespor, koronavirüs nedeniyle etkilenen liglerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması sonrası resmen şampiyon olarak ilan edildi.

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta açık ara lider durumda olan Karacabey Belediyespor, koronavirüs nedeniyle etkilenen liglerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması sonrası resmen şampiyon olarak ilan edildi. Açıklanan karar, ilçe halkını adeta sevince boğdu.

Şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyen Karacabey Belediyespor'un şampiyonluk coşkusunu, hep beraber yaşamak için bu kararın açıklanmasını dört gözle beklediklerini kaydeden Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu büyük başarıda emeği geçen herkesi gönülden kutladı.

Başkan Özkan, "Karacabey'imizin medarı iftarı Karacabey Belediyespor, nihayet hak ettiği noktaya doğru emin adımlarla ilerliyor. Federasyonun şampiyonluğumuzu ilan etmesiyle birlikte büyük bir mutluluk yaşadık. Bugünleri adeta iple çekiyorduk. Çok şükür ki Karacabey, artık 2. Ligde yerini alacak. Amacımız, her zaman olduğu gibi orada da zirve olacak" dedi.

ÖRNEK BAŞARI HİKAYESİ

"Göreve geldiğimiz 2014 yılında Karacabey Belediyespor, ikinci amatör kümede mücadele veren bir takımdı" diyen Başkan Özkan, "Spora ve sporcuya verdiğimiz yoğun destekler sayesinde Karacabey Belediyespor'umuz, ilk olarak 2. amatör kümeden 1. amatör kümeye, sonra süper amatör kümeye, akabinde BAL Ligi'ne ve 3. Lige çıkmıştı. Sonunda 2. Lige yükselen bir takımımız var. Pandemi nedeniyle ara verilen liglerle ilgili federasyonun yaptığı açıklama sonrası, 7'den 70'e tüm Karacabey halkı büyük mutluluk yaşadı. Sporcu kardeşlerimiz, teknik heyet, yönetim, malzemecisi, sağlık ekibi ve tüm dinamikleriyle Türkiye'de parmakla gösterilecek bir başarıya tanıklık ettik. Tabii biz sadece futbolda değil voleybolda, güreşte, basketbolda, yani sporun hemen her branşında devrim yaptık ve büyük başarılar yakaladık. Bu anlamda, Karacabey Belediyesi olarak, spora ve sporcuya tam desteğimiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor'da şampiyonluk sevinci - Son Dakika Spor
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