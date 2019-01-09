Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor'da Transfer

Karacabey Belediyespor'da Transfer

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor, 4 oyuncuyu renklerine bağladı.

Karacabey Belediyespor'da Transfer, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor, 4 oyuncuyu renklerine bağladı.

Karacabey Belediyespor'dan yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'dan kaleci Gürkan Arıkan ile 2,5 yıllık, Niğde Anadolu FK'dan kaleci Muzaffer Sarıibrahim, Kahramanmaraşspor'dan stoper Cemal İşleyen ve Darıca Gençlerbirliği'nden kanat oyuncusu Adem Aydın ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, söz konusu transferlerle kadrolarını güçlendirdiklerini belirtti.

Hedefleri olan 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek istediklerini kaydeden Koçak, "Yaptığımız yeni transferlerimiz Antalya kampımıza katıldı. Devre arası kampı devam ediyor. İkinci yarı için çok çalışmamız gerekiyor. İlk yarıda yaptığımız hataları tekrarlamazsak sezon sonunda hedeflediğimiz yerlerde olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:33 Kaynak: AA

Spor
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