Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor'da Transfer

Karacabey Belediyespor'da Transfer

33 dakika önce

SporToto 3. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, Bursaspor'da forma giyen genç savunma oyuncusu İsmail Çokçalış'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Karacabey Belediyespor'da Transfer, System.String[]
SporToto 3. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, Bursaspor'da forma giyen genç savunma oyuncusu İsmail Çokçalış'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, Kulüp Lokali'nde gerçekleşen imza töreninde, transferin hayırlı olmasını temenni etti.

Eksik olarak gördükleri savunmaya Bursaspor'da forma giyen genç savunma oyuncusu İsmail Çokçalış'ı transfer ettiklerini belirten Koçak, "İsmail Çokçalış'ın Karacabey Belediyespor'a önemli katkı vereceğine inanıyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olsun." diye konuştu.

Genç oyuncu İsmail Çokçalış da transferine yardımcı olanlara teşekkür ederek, anlaşma sağlandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Bursaspor altyapısında yetişen 18 yaşındaki İsmail Çokçalış, Türkiye U16 ve U19 Milli takım formalarını da giydi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:23 Kaynak: AA

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