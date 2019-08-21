Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor'da transfer
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Karacabey Belediyespor'da transfer

1 saat önce

TFF 3. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor, 5 oyuncuyu transfer etti, bir oyuncusuyla sözleşme yeniledi.

Karacabey Belediyespor'da transfer, System.String[]
TFF 3. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor, 5 oyuncuyu transfer etti, bir oyuncusuyla sözleşme yeniledi.
Karacabey temsilcisi, Çorumspor'dan orta saha oyuncusu Muhammet Fettahoğlu, Sivasspor'dan stoper Mustafa Tanrıgül, Kasımpaşa'dan Mehmet Alp Karaman, Bursaspor'dan forvet oyuncuları Gökalp Kahya ve Hürrem Akkuş'u kadrosuna kattı. İç transferde ise kaleci İbrahim Niş'in sözleşmesini de uzattı.
İmza töreninde, Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak ve yöneticiler hazır bulundu.
Muhammet Fettahoğlu, Gökalp Kahya, Hürrem Akkuş ve İbrahim Niş ile birer yıllık, Mehmet Alp Karaman ve Mustafa Tanrıgül ile ikişer yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüp başkanı Koçak, "Eksik gördüğümüz bölgelere transfer yaptık. Güçlü bir kadro oluşturuyoruz. Transferler futbolcularımıza ve camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Alp, Karacabey, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:08 Kaynak: AA
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