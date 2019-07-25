Karacabey Belediyespor'da transfer çalışmaları

Karacabey
Belediyespor, 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.
Karacabey Belediyespor Kulübü Başkanı Uğur Koçak
, kulüp lokalinde yapılan imza töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmaniyespor'dan kaleci Hasan Kaya
, Eyüpspor
'dan sağ bek Hasan Güleryüz, Turgutluspor
'dan orta saha Gökhan Cingirt ve Gölcükspor
'dan santrfor Ömer Çetinbaş'ı transfer ettiklerini söyledi.
Çetinbaş ile 2, Cingirt, Güleryüz ve Kaya ile de sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını ifade eden Koçak, eksik olarak görülen mevkilere transferlerin gerçekleştirildiğini vurguladı.
Transfer çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Koçak, transferlerin her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından kulüp yöneticileri ve futbolcular sözleşmeleri imzaladı.