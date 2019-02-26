Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor'da Yüzler Gülüyor

Karacabey Belediyespor'da Yüzler Gülüyor

57 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sahasında Turgutluspor'u 2-0 yenen Karacabey Belediyespor'da yüzler gülüyor.

Karacabey Belediyespor'da Yüzler Gülüyor, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup'ta sahasında Turgutluspor'u 2-0 yenen Karacabey Belediyespor'da yüzler gülüyor.

Turgutluspor maçını değerlendiren Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, "İyi oyun oynadık. Sahada doğru işler yaptık. Futbolcularımız çok arzulu ve istekli oynadı. Rakibe çok pozisyon vermedik. İlk yarı da yakaladığımız pozisyonlardan yararlanamadık. Oyuna ikinci yarı da giren Batuhan'la ilk golümüzü bulduk. Golden sonra oyun bizim istediğimiz şekle büründü. Turgutluspor üstümüze fazla oyuncuyla geldi. Bundan faydalanarak ikinci golü de bulduk. Bizim için çok değerli bir galibiyetti. Bu galibiyetle beraber üst üste beşinci galibiyetimizi almış olduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyeti soğuk havaya rağmen 90 dakika boyunca yılmadan, usanmadan bizi destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:15 Kaynak: İHA

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