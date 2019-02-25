Karacabey Belediyespor'dan 2. Lig'e Yükselme Sözü

Karacabey
Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan
'ı ziyaret eden teknik heyet ve futbolcular, 2 Lig'e çıkma sözü verdi.
Karacabey Belediyespor Kulübü Başkanı Uğur Koçak
, ziyarette yaptığı konuşmada, takımın 3. Lig'e çıkmasında Özkan'ın büyük emeğinin olduğunu söyledi.
Özkan ve yönetici arkadaşların emeğiyle bugünlere geldiklerini ifade eden Koçak, "Play-off oynamayı hatta şampiyon olmayı istiyoruz. O sene bu sene diyoruz. Bunun için elimizden gelen bütün çabayı harcıyoruz. Hep birlikte şehrimizin takımını 2. Lig'e çıkaracağımıza inancım tam. Şehrimize, teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyorum." dedi.
Onursal Başkanı Ali Özkan da 2014 yılında göreve geldiğinde amatör kümede olan takımın bugünlere geldiğini vurgulayarak, "Biz, Uğur Başkanımız ve idealist yönetim kurulu arkadaşlarımızla amatör kümeden aldığımız takımımızı 3. Lig'e çıkardık. Bu yıl da inşallah 2. Lig'in hayalini kuruyoruz. Tabii bu bizim için çok uzak bir hayal değil. Futbol
adamları bu ligde oynayan en iyi takımın Karacabey Belediyespor olduğunu ifade ediyorlar. Şampiyonluk çok uzak değil. Hep birlikte bu başarı hikayesini de yazacağımıza inanıyorum. Güzel günleri hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.
Karacabey Belediyespor teknik direktörü Hasan Şermet ise Özkan'ın bugüne kadar her zaman yanında olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Bugüne kadar bize göstermiş olduğu ilgiden ve yanımızda olmasından dolayı teşekkür ediyorum. En iyi şekilde kalan maçlarımızı tamamlayarak Karacabey'e güzel günler yaşatacağız." dedi.
Takım kaptanı Gökhan Çetinus da ligde iyi bir şekilde mücadele ettiklerini dile getirerek, "Bu yıl takımımızı 2. Lig'e çıkarmayı istiyoruz. Takım kesinlikle 2. Lig'e çıkacak ama bunun bu yıl bize nasip olması için elimizden gelen bütün çabayı harcıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ziyarete teknik heyet ve Karacabey Belediyesporlu futbolcular katıldı.