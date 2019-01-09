Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor'dan 4 Tansfer

Karacabey Belediyespor'dan 4 Tansfer

1 saat önce

Karacabey Belediyespor ara transfer döneminde 4 oyuncuyu renklerine bağladı.

Karacabey Belediyespor'dan 4 Tansfer, System.String[]
Karacabey Belediyespor ara transfer döneminde 4 oyuncuyu renklerine bağladı.

TFF 3.Lig 3. Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor, Bursaspor'dan kaleci Gürkan Arıkan ile 2,5 yıllık, Niğde Anadolu FK'dan kaleci Muzaffer Sarıibrahim, Kahramanmaraşspor'dan stoper Cemal İşleyen ve Darıca Gençlerbirliği'nden kanat oyuncusu Adem Aydın ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, 4 transfer yaparak kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi. Başkan Koçak, " Takımımıza 4 transfer yaptık. Hedefimiz olan 2.Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Yaptığımız yeni transferlerimiz Antalya kampımıza katıldı. Devre arası kampı devam ediyor. İkinci yarı için çok çalışmamız gerekiyor. İlk yarıda yaptığımız hataları tekrarlamazsak sezon sonunda hedeflediğimiz yerlerde mutlaka olacağımızı düşünüyorum" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:18 Kaynak: İHA

Bursaspor, Kahramanmaraşspor, Darıca Gençlerbirliği, Karacabey, Spor
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