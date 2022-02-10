Karacabey Belediyespor'dan bir galibiyet daha

TVF Erkek Voleybol 2. Lig Grubunda mücadele eden Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, İstanbul Avrupa Voleybol Spor Kulübü ile iç sahada oynadığı müsabakadan da 3-1 galip ayrılarak ligde liderliğini sürdürdü.

Karacabey Atatürk Spor Salonunda oynanan maçta Filenin Efeleri üstün bir performans ortaya koyarak maçı kazanırken, ligdeki rakiplerine de göz dağı verdi.

Voleybol takımının başarılı performansıyla tüm ilçe halkını gururlandırdığını ifade eden Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Ali Özkan, takıma inançlarının tam olduğunu vurgulayarak, ligde bundan sonraki maçlar için de tüm ekibe başarı dileklerinde bulundu.

Galibiyet için gidecek

Öte yandan Karacabey Belediyespor, bir sonraki maçta Gebze Gençlik Hizmetleri ile Kocaeli'nde karşı karşıya gelecek.

Pazar günü saat 14.00'te Kocaeli Dilovası Spor Salonunda oynanacak müsabakada Filenin Efeleri, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.