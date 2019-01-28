Karacabey Belediyespor, Emrah Dağ'ı Transfer Etti
56 dakika önce
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor, Fatsa Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Emrah Dağ ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
TFF
3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karacabey
Belediyespor, Fatsa
Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Emrah Dağ
ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Karacabey Belediyespor Kulübü Asbaşkanı Murat Avinç, yaptığı açıklamada, Emrah Dağ ile kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi.
Avinç, 1987 doğumlu olan Dağ'ın daha önce TKİ Tavşanlı Linyitspor
, İnegölspor
ve Fatsa Belediyespor'da forma giydiğini hatırlatarak, "Hedefimiz olan 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bu anlaşma her iki taraf için de hayırlı olsun." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:05 Kaynak: AA
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