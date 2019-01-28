Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor, Emrah Dağ'ı Transfer Etti

Karacabey Belediyespor, Emrah Dağ'ı Transfer Etti

56 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor, Fatsa Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Emrah Dağ ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Karacabey Belediyespor, Emrah Dağ'ı Transfer Etti, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor, Fatsa Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Emrah Dağ ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.


Karacabey Belediyespor Kulübü Asbaşkanı Murat Avinç, yaptığı açıklamada, Emrah Dağ ile kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi.

Avinç, 1987 doğumlu olan Dağ'ın daha önce TKİ Tavşanlı Linyitspor, İnegölspor ve Fatsa Belediyespor'da forma giydiğini hatırlatarak, "Hedefimiz olan 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bu anlaşma her iki taraf için de hayırlı olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatsa, Emrah Dağ, Karacabey, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor - Başakşehir Maçının Hakemi Halil Umut Meler'e Bu Hafta Maç Yok Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep'le Anlaşma İmzaladı

E.yeni Malatyaspor, Aboubakar Kamara Transferi İçin Haber Bekliyor Fenerbahçeli Roman Neustadter: Ligde Kalacağımıza Eminim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 16:01:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor, Emrah Dağ'ı Transfer Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]