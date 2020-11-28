Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe eşleşmesinin heyecanını yaşıyor - Son Dakika

Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe eşleşmesinin heyecanını yaşıyor

28.11.2020 10:59
Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe eşleşmesinin heyecanını yaşıyor, System.String[]

Misli com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor'u, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda eşleştiği Fenerbahçe maçının heyecanı sardı.

Misli com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor'u, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda eşleştiği Fenerbahçe maçının heyecanı sardı.

Kupanın 4. eleme turunda Atakaş Hatayspor'u normal süresi 2-2 biten karşılaşmada penaltı atışlarının ardından 5-4 mağlup eden Karacabey Belediyespor, 5. tura yükseldi.

Bursa temsilcisi, dün gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Tek maçın ardından üstünlük kuracak ekibin tur atlayacağı karşılaşma öncesinde, Karacabey Belediyespor cephesini bu önemli maçın heyecanı sardı.

Kupada 15-16-17 Aralık tarihlerinden birinde oynanacak karşılaşma, sarı-lacivertli ekibinin ev sahipliğinde yapılacak.

"Eşleşmeden dolayı ayrı bir heyecanımız var"

Kulüp Başkanı İsmail Ülker, AA muhabirine, eşlemeden dolayı sevinçli, gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

Karacabey Belediyespor olarak geçen sene bir üst lige yükseldiklerini belirten Ülker, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir başarı elde ettik. En yakın rakibimize 19 puanla fark atarak 6 hafta öncesinden şampiyonluğumuzu ilan ettik. Fenerbahçe bizim hiç bir zaman rakibimiz olamaz. Bu maç bizim için tanıtım maçıdır. Karacabey'in sesini Türkiye'ye duyurma maçıdır. Kendimizi tanıtma açısından müthiş bir olay. Fenerbahçe'ye maçta başarılar diliyorum. İyi bir maç, iyi bir sonuç olsun. Eşleşmeden dolayı ayrı bir heyecanımız var. Maçın sonucu ne olursa olsun kazanan Karacabey olacak. Hazırlık maçı bile yapmayı düşünemediğimiz bir takımla resmi maça çıkacağız."

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Hatayspor, Karacabey, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe eşleşmesinin heyecanını yaşıyor - Son Dakika Spor


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