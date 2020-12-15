Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker: Fenerbahçe karşısında elimizden geleni yapacağız
15.12.2020 16:43
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın oynayacağı Fenerbahçe maçını bekliyor.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey
Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası
5. tur maçında yarın oynayacağı Fenerbahçe
maçını bekliyor.Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladıklarını ve maç saatini beklediklerini belirten Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, 'Beklediğimiz gün geldi. Yarın saat 21.00'da Ülker Stadyumu'nda Türkiye 5. Tur müsabakasında Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Karacabey olarak bu maça hazırız. Heyecanlıyız. Karacabey Belediyespor olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Turu gördüğümüz için gururluyuz. Yarın ki maçın sonucu ne olursa olsun, gönlümüzün kazananı Karacabey olmalı" dedi.
Türkiye'deki tüm futbolseverlere güzel bir maç izletmek istediklerini kaydeden Başkan Ülker, "Biz elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe ile biz rakip olamayız. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyarak, centilmence, heyecanla ve umutla bu maçı tamamlamak istiyoruz. Biz de Fenerbahçe'yi eleyebiliriz. Farklı da yenilebiliriz. Ama maç biter, bu maç orada kalır. Bizim için de bir gurur olur? ifadelerini kullandı.
- Bursa
Son Dakika BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı Sinir krizi geçiren kadın yarı çıplak soyunup, otomobillere saldırdı Reuters, Türkiye analizini Kilyos Mezarlığı'nda çekilen fotoğrafla paylaştı: İstanbul'da ölümler iki katına çıktı Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin