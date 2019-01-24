Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor Galibiyet Hasretine Son Vermek İstiyor

Karacabey Belediyespor Galibiyet Hasretine Son Vermek İstiyor

51 dakika önce

3. Lig 3. Grup'ta son 5 maçtır galibiyete hasret kalan Karacabey Belediyepsor, evinde oynayacağı Muğlaspor maçı ile galibiyet özlemine son vererek çıkışa geçmek istiyor.

Karacabey Belediyespor Galibiyet Hasretine Son Vermek İstiyor, System.String[]
3. Lig 3. Grup'ta son 5 maçtır galibiyete hasret kalan Karacabey Belediyepsor, evinde oynayacağı Muğlaspor maçı ile galibiyet özlemine son vererek çıkışa geçmek istiyor.

İkinci yarıya Adliyespor beraberliği ile başlayan Karacabey Belediyespor, kendi sahasında pazar günü oynayacağı Muğlaspor maçıyla galibiyet hasretine de son verme peşinde. Furkan Bakan'ın düdük çalacağı mücadele, Pazar günü saat 13: 30'da oynanacak.

Sahada 3 puanı alabilmek için varını yoğunu ortaya koyacaklarını belirten Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, kendi sahaları ve seyircileri önünde galip gelmek istediklerini söyledi. Şermet, "Muğlaspor iyi ve tecrübeli bir takım. Futbolu bilen oyunculardan kurulu bir takım. Biz en iyi kadroyla sahaya çıkarak maçı kazanmayı istiyoruz. Seyircimizin önünde Muğlaspor maçından galibiyetle ayrılmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

Spor
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