Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-2 - Son Dakika

Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-2

18.11.2020 16:01
Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-2, System.String[]

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Lütfullah Aslan (x), İlker Ayten (x), Orhan Timurtaş (x)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx) - Hasan Güleryüz (x), Sefa (xx) (Dk.68 Berk), Sergen (xx), Gökhan (xx) (Dk.79 Ömer), Yusuf (xx) (Dk.88 Ömer Faruk), İlyas (x), Abdullah (xx), Alper (xx) (Dk.

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Lütfullah Aslan (x), İlker Ayten (x), Orhan Timurtaş (x)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx) - Hasan Güleryüz (x), Sefa (xx) (Dk.68 Berk), Sergen (xx), Gökhan (xx) (Dk.79 Ömer), Yusuf (xx) (Dk.88 Ömer Faruk), İlyas (x), Abdullah (xx), Alper (xx) (Dk.89 Temel), Onur (xx), Rasimcan (xx)KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Ahmet (x) - Erbay (x), Nuri (xx), Bilal (x) (Dk.79 Polat), Ahmet (x) (Dk.90 Sabit), Üstün (x) (Dk.61 Gökay), Serhat (x), Ali (x) (Dk.79 Abdülkadir), İsmail (x), Oğuzhan (x), Volkan (x)GOLLER: Dk.20 Abdullah, Dk.22 Yusuf (Karacabey Belediyespor) - Dk.13 İsmail, Dk.36 Ahmet (Kırşehir Belediyespor)SARI KARTLAR: Yusuf, Hasan Güleryüz (Karacabey Belediyespor) - Nuri, Ahmet, Bilal, Ali (Kırşehir Belediyespor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, sahasında Kırşehir Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı.13'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan İsmail'in vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.20'nci dakikada Sefa'nın pasıyla hareketlenen Abdullah bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.22'nci dakikada Yusuf'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top defansa çarparak ağları  buldu:  2-1.30'uncu dakikada Yusuf'un ortasına Sefa'nın kafa vuruşunda top kaleci Ahmet'te kaldı.36'ncı dakikada İsmail'in vuruşunda kaleci Hasan'dan dönen topu takip eden Ahmet, yaptığı vuruşla skora eşitlik getirdi: 2-2.42'nci dakikada Ahmet'in korner atışında Volkan topla buluştu, vuruşu az farkla auta çıktı.45'inci dakikada Yusuf'un ortasına Gökhan'ın kafa vuruşunda kaleci Ahmet gole izin vermedi.57'nci dakikada Alper'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.86'ncı dakikada Ahmet'in vuruşunda kaleci Hasan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.87'nci dakikada kullanılan kornerde topla buluşan Nuri'nin yaptığı vuruş az farkla auta gitti.Mücadelenin sonunda Karacabey Belediyespor ile Kırşehir Belediyespor 2-2 berabere kaldı.

- Bursa
Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-2

Kırşehir Belediyespor, Hasan Kaya, Karacabey, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-2 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi
Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek         
15:58
Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı         
15:54
İstanbul'un koronavirüs kırılganlık haritasında Avrupa Yakası'ndaki mahalleler daha riskli bulundu İstanbul'un koronavirüs kırılganlık haritasında Avrupa Yakası'ndaki mahalleler daha riskli bulundu         
15:36
Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz         
14:57
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
"Uygunsuz görüntüleri var" iddiasıyla kızını öldürmüştü! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı         
13:30
Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş         
12:45
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu         
12:03
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim         
11:39
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada         
11:23
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 16:11:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei