Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na İsmail Ülker getirildi
Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na İsmail Ülker getirildi

Karacabey Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na İsmail Ülker getirildi

1 saat önce

SPOR Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Karacabey Belediyespor'un Kulüp Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu kararıyla İsmail Ülker'in getirildiği bildirildi.

Karacabey Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na İsmail Ülker getirildi, System.String[]

SPOR Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Karacabey Belediyespor'un Kulüp Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu kararıyla İsmail Ülker'in getirildiği bildirildi.

Karacabey Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, Karacabey Belediyespor Kulüp Başkanı Uğur Koçak'ın istifası sonrasında boş kalan kulüp başkanlığı görevine İsmail Ülker'in seçildiği belirtildi. Ayrıca kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yöneticilerimiz ve Asbaşkan, sportif sekretaryamız Remzi Cinoğlu'nun tasdikleriyle, yapılan istişareler neticesinde Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker olmuştur. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.55 yaşında, evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Ülker, daha önce 2 dönem belediye meclis üyeliğinin yanı sıra geçmiş yıllarda Karacabey Belediyespor yönetim kurulu üyeliği ve Karacabey Gençlerbirliğispor Kulübü'nde başkanlık görevlerinde bulunmuştu.


Karacabey, Koçak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Fatih Terim, 8 haftada 8 farklı 11 ile maça başladı! Galatasaray-Sivasspor mücadelesinde ikinci gol geldi! Maurizio Sarri, asker selamı veren Merih Demiral hakkında konuştu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 21:16:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na İsmail Ülker getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]