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Karacabey Belediyespor, liderliğini korumak istiyor

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Karacabey Belediyespor'da başkan İsmail Ülker, "Somaspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Karacabey Belediyespor, liderliğini korumak istiyor, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Karacabey Belediyespor'da başkan İsmail Ülker, "Somaspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor, deplasmanda 30 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Somaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken bu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Somaspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "Geçtiğimiz hafta kendi evimizde Bayrampaşa ile berabere kaldık. Nazilli Belediyespor'un puan kaybetmesiyle beraber kendi sahamızda aldığımız 1 puanla liderlik koltuğuna oturduk. Bu haftada ligin güçlü takımlarından Somaspor ile karşılaşacağız. Somaspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Somaspor mücadelesinde sakatlığı devam eden Sadık Arda Yılmaztürk ile Bayrampaşa mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen İlyas Yılmazer kadromuzda yer almayacak" ifadelerini kullandı.15'inci hafta öncesinde topladığı 28 puanla lider durumda bulunan Karacabey Belediyespor, ligde 26 puanla 3'üncü sırada bulunan Somaspor ile deplasmanda karşılaşacak.


- Bursa
Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:15 Kaynak: DHA
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