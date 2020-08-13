Karacabey Belediyespor, Mehmet Alp Karaman'ın sözleşmesini uzattı

TFF 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor 18 yaşındaki futbolcusu Mehmet Alp Karaman'ın sözleşmesini uzattı.

Yönetimin teklif ettiği rakamı kabul eden Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karacabey Belediyespor ile sözleşme yenilemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Karacabey Belediye Başkanı İsmail Ülker de geçen sezon şampiyonluk yaşayan takım kadrosunda yer alan Karaman'ın geleceğin iyi futbolcularından biri olduğunu bildirdi.

Öte yandan teknik direktör ve Hikmet Karaman da Karacabey Belediyespor'u ziyaret etti.

Karaman'ı, Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker, Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz, Karacabey Belediyespor Asbaşkanı Remzi Cinoğlu ve yöneticiler ağırladı.