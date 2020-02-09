Karacabey Belediyespor - Modafen: 3-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor - Modafen: 3-2 - Son Dakika Spor

Karacabey Belediyespor - Modafen: 3-2

6 saat önce

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Hakan Basık (x), Caner Kurt (x), Azad İlhan (x)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xxx)- Berk (xx), Hasan Güleryüz (xxx), Sergen(xxx), Sefa (xxx) (Dk.46 Ömer), İlyas (xxx), Muhammet (xxx) (Dk.83 Berkay), Abuzer (xxx) (Dk.

Karacabey Belediyespor - Modafen: 3-2, System.String[]

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Hakan Basık (x), Caner Kurt (x), Azad İlhan (x)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xxx)- Berk (xx), Hasan Güleryüz (xxx), Sergen(xxx), Sefa (xxx) (Dk.46 Ömer), İlyas (xxx), Muhammet (xxx) (Dk.83 Berkay), Abuzer (xxx) (Dk.55 Said), Gökhan (xxx), Rasimcan (xxx), Sadık (xxx)

MODAFEN: Rasim (x)- Hasan (x), Batuhan (xx), Ceyhun (xx), Mehmet (x), Umut (x), Sami (xx) (Dk.46 Ahmet),Doğan (xx),Enes (x), Samet (x) (Dk.62 Gökhan), Yusuf (x) (Dk.46 Sergen)

GOLLER: Dk.29 (P) –Dk.40 Abuzer, Dk.59 Sadık (Karacabey Belediyespor), Dk.19 (P) – Dk.31 (P) Batuhan (Modafen)

SARI KARTLAR: Hasan Güleryüz, Gökhan, Abuzer (Karacabey Belediyespor) Samet, Yusuf (Modafen)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Modafen'i 3-2 mağlup etti. Aldığı galibiyet sonrasında liderliğini açık ara devam ettiren Karacabey Belediyespor puanını 48'e yükseltirken Modafen 24 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19'uncu dakikada Batuhan'ın kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu: 0-1

29'uncu dakikada Sefa'nın ceza sahasında düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Abuzer topu filelere gönderdi: 1-1

31'inci dakikada Berk'in rakibini ceza sahası içerisinde düşürmesi sonucu Modafen penaltı atışı kazandı. Batuhan'ın kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu: 1-2

40'ıncı dakikada Hasan'ın ortasında kaleci Rasim'in müdahalesi sonucunda top Abuzer'in önünde kaldı. Abuzer'de bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2

50'nci dakikada Sadık'ın pasında topla buluşan Abuzer'in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

54'üncü dakikada Hasan'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

59'uncu dakikada Gökhan'ın pasıyla topla buluşan Sadık topu ağlara gönderdi: 3-2

69'uncu dakikada Ömer'in vuruşunda kaleci Rasim topu kornere çeldi.

Karşılaşma sonucunda, Karacabey Belediyespor Modafen'i 3-2 mağlup etti.


- Bursa
Berkay Şahin, Ahmet Doğan, Karacabey, Ceyhun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:44 Kaynak: DHA
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