Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor - Muğlaspor: 2-1

Karacabey Belediyespor - Muğlaspor: 2-1

1 saat önce

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Furkan Bakan (xx), Mehmet Mithat Levent (xx), Çağlar Demirkıran (xx)KARACABEY BELEDİYESPOR: Muzaffer (xxx)- İsmail (xxx), Hüseyin (xxx), Gökhan (xxx), İlker (xx) (Dk.82 Ercan x), İlyas (xx), Cemal (xx), Adem (xx), Batuhan (xx) (Dk.

Karacabey Belediyespor - Muğlaspor: 2-1, System.String[]


STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Furkan Bakan (xx), Mehmet Mithat Levent (xx), Çağlar Demirkıran (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Muzaffer (xxx)- İsmail (xxx), Hüseyin (xxx), Gökhan (xxx), İlker (xx) (Dk.82 Ercan x), İlyas (xx), Cemal (xx), Adem (xx), Batuhan (xx) (Dk.90 Cenk x), Anıl (xx), Mahmut (xx) (Dk.68 Ömer x)

MUĞLASPOR: Barış (x)- Polat (x), Mustafa (x), Salim (xx), Osman (x), Sinan (xx), Rıdvan (xx) (Dk.80 Kutay x), Yağız (x) (Dk.71 Erol x), Akın (x), Murat (x), Semih (x) (Dk.89 Hakan x)

SARI KARTLAR: Hüseyin, Batuhan (Karacabey Belediyespor)  Osman, Mustafa, Murat Can, Salim (Muğlaspor)

GOLLER: Dk.15 İlyas, Dk.70 Anıl (Karacabey Belediyespor), Dk. 74 Salim (Muğlaspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Muğlaspor'u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Cemal'in hatalı pası sonucu topla buluşan Rıdvan topu auta attı.

11'inci dakikada Adem'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Barış topu kornere çeldi.

15'inci dakikada İlyas'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş sonucundan topun filelere gitmesiyle Karacabey Belediyespor 1-0 öne geçti.

27'nci dakikada Semih'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rıdvan'ın vuruşunda top kaleci Muzaffer'de kaldı.

52'nci dakikada oluşan karambolde topla buluşan İlker'in vuruşunda kaleci Barış topu ceza sahasına çeldi.

70'inci dakikada Batuhan'ın kullandığı serbest vuruşta top defanstan dönerek Anıl'ın önünde kaldı. Topla buluşan Anıl düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

74'üncü dakikada Salim kaleci Muzaffer'i çalımlayarak topu boş ağlara gönderdi.: 2-1.

90'ıncı dakikada Adem'in vuruşunda top kaleci Barış'ta kaldı.

Karşılaşma sonucunda Karacabey Belediyespor, Muğlaspor'u 2-1 mağlup etti.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:35 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kazım Karabekir'in Torunu Bakan Kurum'a Tepki Gösterdi: 15 Temmuz'u Konuşmayın, Dedem İçin Buradasınız Karaman Bakan Kurum Antalya'daki Afette 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 13 Kişi Yaralı, 1 Kişi Kayıp

Bakan Dönmez: Valiliklere Talimat Gönderip Okul ve Mesai Saatleri ile İlgili Düzenleme İstedik Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u 3-1'le Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 18:23:23. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor - Muğlaspor: 2-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]