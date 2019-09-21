Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor - Nevşehirspor : 1-0
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Karacabey Belediyespor - Nevşehirspor : 1-0

9 dakika önce

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Nevşehirspor'u 1-0 mağlup etti.

Karacabey Belediyespor - Nevşehirspor : 1-0, System.String[]

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Nevşehirspor'u 1-0 mağlup etti.


Mücadeleye tutuk başlayan Karacabey Belediyespor karşısında Nevşehirspor,11'nci dakikada Muhammed'in korner vuruşunda Ergun'un şutu sonucunda kaleci Hasan'ın topu son anda çelmesiyle mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.22'nci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ergun müsait pozisyonda topu auta attı. 39'uncu dakikada Alper'in ortasında Ergun'un vuruşunda Hasan topu son anda kornere çeldi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarından İlyas'la serbest vuruş kazanan Karacabey Belediyespor'da Abuzer kafayla topu ağlara gönderdi. İlk yarıda başka gol olmayınca mavi-siyahlılar soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıya atak başlayan Karacabey Belediyespor'da Sadık'ın ortasında Selçuk'un vuruşunda kaleci Onur topu kornere çeldi. 64'ncü dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Onur kaleci Hasan'ı geçemedi ve top Hasan'da kaldı.85'nci dakikada Ömer'in vuruşunda top direğe çarparak ceza sahasına döndü. Dönen topu takip eden Gökhan'ın vuruşunda top kaleci Onur'da kaldı. Uzatma dakikalarında ceza sahası dışında Sadık'la karşı karşıya kalan kaleci Onur'un topa elle müdahale etmesi sonucu kırmızı kart gördü.


Mücadele sonucunda Karacabey Belediyespor, Nevşehirspor'u 1-0 mağlup etti. Aldığı galibiyet sonrasında Karacabey Belediyespor 10 puanla liderliğe yükseldi.


STAT: M. Fehmi Gerçeker


HAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Deniz Demirel (xx), Çağrı Yıldırım (xx)


KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xxx)- Ömer Faruk (xxx), Saruhan (xx)(Dk.46 Sergen), İlyas (xxx), Muhammet (xxx), Abuzer (xxx)(Dk.78 Ömer), Gökhan (xxx), Onur (xxx), Selçuk (xxx)(Dk.90 Said), Rasimcan (xxx), Sadık (xxx)


NEVŞEHİRSPOR: Onur (x)- İlker (x), Muhammed (xx), Ozan (xx)(Dk.64 Emre), Ergun (x), Muhammed Emin (xx), Onur (xx), Alper (xx), Yasin (x), Oktay (x), Okan (x)(Dk.77 Tugay)


Gol: Dk. 45+3 Abuzer (Karacabey Belediyespor)


SARI KART: Ömer Faruk, Muhammet (Karacabey Belediyespor) Muhammed, Oktay, Ozan, Yasin (Nevşehirspor)


KIRMIZI KART: Dk.90+8 Onur - BURSA

Karacabey, Selçuk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:38 Kaynak: İHA
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